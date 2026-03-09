膠原病は初期段階では漠然とした体調不良として現れることが多く、発熱や倦怠感、関節痛などの全身症状が続きます。皮膚や関節、内臓にもさまざまな症状が現れるため、早期発見には特徴的なサインを知ることが重要です。本見出しでは、膠原病の代表的な症状と見逃しやすい初期サインについて詳しく解説します。 監修医師：佐藤 章子（医師）[【経歴】 東京女子医科大学医学部卒業 / 川崎市立川崎病院整形外科初期研修医 / 東京