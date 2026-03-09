ワールドカップ史上で１つの偉業と言っていいかもしれない。韓国メディア『エクスポーツニュース』が、「韓国サッカーがアジアで唯一となる大記録を達成し、アルゼンチン、スペイン、ドイツ、ブラジルと肩を並べた」と報じる。南米メディア『グリト・デ・ゴル』が、過去10回のW杯すべてに参加した５か国を紹介。韓国もその中に名を連ねたのだ。1990年のイタリア大会を皮切りに、94年アメリカ、98年フランス、2002年日韓、06