9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比1985ポイント安の3万2010ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万3649.87ポイントに対しては1639.87ポイント安。 株探ニュース