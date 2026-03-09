9日8時56分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比39ポイント安の724ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値770.8ポイントに対しては46.8ポイント安。 株探ニュース