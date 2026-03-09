収蔵庫の容量不足を解消しようと、愛知県は三つの美術施設が共同で使う大規模収蔵庫を常滑市に整備する。県によると全国初の取り組み。各地で劣悪な環境での保管が問題となる中、持続可能な体制をつくる。新収蔵庫では県美術館（名古屋市東区）、陶磁美術館（瀬戸市）、県立芸術大（長久手市）の所蔵品を共同で管理する。３施設の収蔵率は９割を超え、今後の収集、保存が困難になる恐れから、県は収蔵能力の拡充が不可欠と判断