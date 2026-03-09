３.11から15年。防災意識の高まりを受けて、防災バッグや各種防災グッズを備える家庭が増えた。さらに’24年１月の能登半島地震、８月の南海トラフ地震臨時情報など、不安が高まるたびにECサイトでは防災セットが爆発的に売れた。農林水産省の調査では、約４割の家庭が防災グッズを用意していることもわかった。しかし、元レスキュー隊員で防災YouTuber・RESCUE HOUSE（レスキューハウス）のタイチョーこと兼平豪氏は、この「防災