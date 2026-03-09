KORGのオーディオインターフェイス「microAUDIO 722」(左)、「microAUDIO 22」 ヤマハ、ローランドと並ぶ日本の電子楽器メーカーであるコルグ(KORG)。これまでヤマハ(Steinberg)もローランドも数多くのオーディオインターフェイスを発売してきたが、KORGだけはなぜかこの分野に参入していなかった。 確かに、以前に記事でとりあげた「DS-DAC-100」といった機材はあったが