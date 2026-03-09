1月の労働者の実質賃金は前の年の同じ月と比べて1.4％増え、13カ月ぶりにプラスになりました。基本給などの「所定内給与」は33年ぶりの高い伸び率となっています。【映像】1月の実質賃金が13カ月ぶりプラス厚生労働省によりますと、1月に労働者が受け取った基本給や残業代などを合わせた「現金給与」の総額は平均30万1314円で、前の年の同じ月と比べて3.0％増え、49カ月連続でプラスとなりました。残業代などを除いた基本給