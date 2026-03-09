現在大阪で開催中の大相撲三月場所で初の綱とりに挑む大関安青錦と、師匠で元関脇安美錦の安治川親方が、2時間以上にわたり対談した。【画像】初めて会った日の安治川親方と安青錦氏来日から約4年にして日本語も堪能な安青錦は、最近周囲から「親方に喋り方が似てきた」と言われることが増えたという。安治川親方（右）と安青錦©文藝春秋「尊敬している人には、考え方も行動も似るようになるのかなぁ」〈安青錦自分で