天皇皇后両陛下と愛子さまもこの試合を東京ドームでご覧になりました。【映像】栗山前監督から説明を受ける天皇ご一家国際試合としては、昭和天皇以来、およそ60年ぶりの「天覧試合」です。貴賓席に姿を見せると、客席からは大きな拍手と歓声があがりました。ご一家は、侍ジャパンの栗山前監督らから説明を受け、両チームの選手たちの活躍に拍手を送られていました。（ANNニュース）