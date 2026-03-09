2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。今大会限りで現役を退く妹、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）のラスト・レースを生観戦したことを報告した。「本当にお疲れ様でした。オールラウンドでもオリンピックでも本気で勝つために戦いに行く姿は最高にかっこよかった。美帆も綾乃も。そして一緒に戦ってた