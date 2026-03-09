「オープン戦、広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）広島はリリーフ登板した常広、佐藤柳、中崎、ハーン、島内、森浦の６投手が乱れて大量失点。調整度合いに一抹の不安を残したが、先発した新人の赤木晴哉投手（２２）は２回を無安打無失点にまとめて首脳陣の評価を上げた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は今後の課題を指摘しながらも「先発陣の一角に加わる可能性を感じた」と語った。（この試合は大瀬良が先