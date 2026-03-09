40kgを超える大きなお姉ちゃんワンコのそばへ、迷いなく近づいていく1kgの子犬。元気いっぱいにじゃれつく小さな体に対し、超大型犬のお姉ちゃんが見せた対応とは…？ふたりの姿があまりにも愛おしいと話題になり、投稿は記事執筆時点で50万再生を突破。「可愛すぎる」「体格差が凄いｗ」などのコメントが寄せられています。 【動画：たった1kgの子犬が『40kg越えの超大型犬』と遊んだ結果→あまりにも愛おしい『サイズ差』】 心