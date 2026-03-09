ダイソーをパトロールしていると、家具屋さんに並んでいそうな半間用カーテンを発見しました。シンプルかつナチュラルな風合いで、様々なテイストのお部屋に馴染む生成りカラーがGOOD。やわらかく光を通すので窓辺にはもちろん、ワークスペースの間仕切りなどにもおすすめですよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、ストライプ）価格：￥550（税込）サイズ