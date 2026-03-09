ダイソーをパトロール中にネイルグッズ売り場で見つけたこちらの商品。100均商品とは思えない上品なカラーに一目惚れ。マグネットスタイルで自爪が透けにくく、春ネイルにもピッタリな商品です。しかもこのアイテム、外に出た瞬間に雰囲気がガラッと変わる面白い仕様！売れきれる前に要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネイルチップ（MN−1、12枚）価格：￥220（税込）内容量：12枚販売ショップ：ダイソ