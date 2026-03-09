スマホの充電ケーブルやイヤホンなど、気づくとバッグの中でごちゃつきがちなコード類。取り出そうとしたら絡まっていて、ちょっとストレス…。そんな悩みを可愛く解決してくれるのが、ダイソーの「ケーブルクリップ（フラワー、フェイクレザー）」。春の新生活にもぴったりな、おしゃカワなデザインにも注目です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルクリップ（フラワー、フェイクレザー）価格：￥110（税込）