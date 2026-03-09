「与野出口」移設目前に？首都高速道路は2026年3月6日、「新大宮上尾道路」事業に伴う橋梁架設工事のため、国道17号「新大宮バイパス」の一部で夜間通行止めを行うと発表しました。【通行止めだよ！】これが「新大宮上尾道路」と夜間架設の概要です（地図／写真）4月4日（土）23時から翌7時のあいだで、国道17号新大宮バイパス（下り）赤山通り交差点〜与野大宮大通交差点（与野JCT下）付近にて通行止めを行います。期間中は新