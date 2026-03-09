◆カーリング全農日本混合ダブルス選手権 最終日（８日、青森・オカでんアリーナ）決勝トーナメントが行われ、小穴桃里、青木豪組が、２連覇を狙った松村千秋（中部電力）、谷田康真組を１１―７で破って初優勝し、世界選手権（４月２５日開幕・スイス）の出場権を手にした。２次予選を２位で通過した小穴、青木組は準決勝で同３位の一戸日和、鈴木実倫組を９―８で退け決勝に進出。決勝では２次予選１位の松村、谷田組か