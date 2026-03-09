【ワシントン＝向井ゆう子】米国がイスラエルと共に行っているイラン攻撃を巡り、「米国を再び偉大に」の頭文字をとって「ＭＡＧＡ（マガ）」と呼ばれるトランプ大統領の岩盤支持層の一部が強く反発している。現時点ではマガの大部分が攻撃を支持しているとの調査結果が出ているが、戦闘が長期化すれば亀裂が拡大する可能性がある。大半は支持長期化なら亀裂拡大も「誰も外国のために死ぬべきではない。（軍人は）米国ではな