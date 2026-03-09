【オーランド（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのアーノルド・パーマー招待は8日、フロリダ州オーランドのベイヒル・クラブ（パー72）で第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、久常涼は73で回り通算1アンダー、287で33位、松山英樹は72で回り1オーバーで41位だった。69と伸ばしたアックシェイ・バティア（米国）が通算15アンダーで並んだダニエル・バーガー（米国）をプレーオフで下し、今季初優勝、ツアー通算3勝目を挙