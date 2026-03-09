国際女性デーの芸術公演を観覧する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右）と娘＝8日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは9日、平壌で国際女性デーを記念する芸術公演が8日に開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が観覧したと報じた。妻の李雪主氏や娘が同行した。金氏は演説し「国と男性のために人知れず尽くしてくれる苦労に心より感謝する」と述べ、女性全体に謝意を示した。北朝鮮では国際女性デーが公休日