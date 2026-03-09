TBSの安住紳一郎アナウンサーが、9日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演し、復帰した。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）安住アナは、体調不良のため、2月28日放送の『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜後10：00）、3月1日放送の同局ラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜前10：00）を休演。7日放送の『情報7daysニュースキャスター』、8日放送