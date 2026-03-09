2026年3月5日、中国メディアの第一財経によると、中国自動車大手の奇瑞汽車（Chery）が今年初めてSUVの値上げを発表した。奇瑞汽車はSUV「EXEED（星途）ET5」のうち、レーザー光を使用したリモートセンシング技術「LiDAR（ライダー）」を搭載したハイスペックモデルを5000元（約11万2500円）値上げすると発表した。値上げ後の価格は16万4900元（約371万円）となる。25年11月にリリースされた「EXEED ET5」にはLiDAR搭載モデルと非