進化を遂げたミドルクラスネイキッドホンダは、大型ロードスポーツモデル「CB750 HORNET（CB750ホーネット）」に新開発の「Honda E-Clutch（ホンダ・イークラッチ）」を搭載し、カラーバリエーションを変更した「CB750 HORNET E-Clutch」を、4月16日よりHonda Dreamで発売します。このモデルは、日常的な走行から休日のツーリングまで、多様なシチュエーションでライディングの楽しさを提供することを目指して開発されました。