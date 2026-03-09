8日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−オーストラリア』のポストゲームショーに和田毅氏が出演し、侍ジャパン・隅田知一郎（西武）について言及した。0−0の5回に登板した隅田は、先頭のパーキンスを空振り三振に仕留めると、続く代打・グレンディニングも空振り三振。簡単に2アウトを奪う。二死後、安打を打たれたが、バザーナを左飛で1イニング目を無失点に抑える。2イ