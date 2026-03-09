吉田正尚は豪州戦で決勝2ラン、全3試合に4番スタメンで牽引野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCで豪州代表に4-3で勝利し、1位通過を決めた。7回に吉田正尚外野手に決勝2ラン。ここまで全3試合に出場して打率.500の好成績を残すが、所属するレッドソックスでは試合に出られない“現実”が待つ。3試合全てに「4番・左翼」で先発出場し、初戦のチャイニーズ・タイペ