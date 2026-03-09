途中出場で大仕事をやってのけた。日本人８選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は現地3月8日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブルージュとホームで対戦。2−1で接戦を制した。先制するも追いつかれ、1−1で迎えた81分に決勝点を挙げたのは、松澤海斗だ。山本理仁との交代で74分にピッチに入った25歳のMFは、伊藤涼太郎からペナルティエリア左でリターンパスを受けると、GKが前に出てくるなか右足で冷静に流し込んだ