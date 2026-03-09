全国からよさこいチームが集まり、自慢の演舞を披露するイベントが静岡県浜松市で開かれました。 【動画】浜松市で自慢のよさこいを披露するイベント全国から51チーム約1500人が参加 ＝静岡県 2026年で4回目を迎える「虹彩（にじいろ）よさこい」。 浜松の地域活性化と卒業や旅立ちの門出を祝い、思い出を作ろうと開かれたイベントで、3月8日は全国から51チーム、約1500人の踊り手が、JR浜松駅周辺など4つの