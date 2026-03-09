イギリスのスターマー首相は8日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談し、中東情勢や、イギリス軍の基地活用を含む両国の軍事協力について協議しました。電話会談でスターマー首相は、中東の最新情勢と、イギリス空軍基地を活用した両国の軍事協力について協議しました。また、アメリカ軍関係者の死亡を受けて、トランプ大統領とアメリカ国民に心からのお悔やみを伝えたうえで、近く再び協議することを確認しました。イギリスが