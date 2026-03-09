【守備のとき】球場の広さを頭に入れてプレイする 【どうして？】→ 広い球場ですばやくバックアップに入れるように 少年野球ではとくに、さまざまなグラウンドで試合を行う機会がある。学校の校庭や、決して広くない公園内のグラウンドにはじまり、河川敷のグラウンド、プロ野球や高校野球などでも使う、立派なスタンドがある本格的な野球場まで、形や広さもいろいろだ。 試合では、常にその