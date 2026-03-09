日本の昭和初期に入ってきた1910年代の欧米で流行した装飾様式「アール・デコ」とは 知っておくと面白いそれぞれの違い アール・デコは１９１０年代の欧米で流行した装飾様式です。それまで一世を風靡していたアール・ヌーボーは植物などの有機的なモチーフを自由曲線で優雅に表現する様式で、職人の手作業による一点物が基本でした。 これに対して、アール・デコは直線と円弧を基本