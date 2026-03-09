東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.29高値183.38安値182.38 184.65ハイブレイク 184.02抵抗2 183.65抵抗1 183.02ピボット 182.65支持1 182.02支持2 181.65ローブレイク ポンド円 終値211.64高値211.70安値210.20 213.66ハイブレイク 212.68抵抗2 212.16抵抗1 211.18ピボット 210.66支持1 209.68支持2 209.16ロ&#1254