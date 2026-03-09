８時５０分に日本国際収支（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（1月）08:50 予想9250.0億円前回7288.0億円（経常収支) 予想30000.0億円前回26971.0億円（経常収支・季調済) 予想-10081.0億円前回1349.0億円（貿易収支)