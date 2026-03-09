語呂合わせによる「佐藤さん」の日の3月10日を前に、「佐藤さん」と「鈴木さん」の“絶対に負けられない戦いが”開催されました。【映像】「（初対面でも）他人じゃない感じ」佐藤監督8日、栃木県佐野市で、日本の名字で一番多い「佐藤さん」と二番目に多い「鈴木さん」が全国から集まり、それぞれの名字のプライドをかけた頂上決戦として、サッカーで対決しました。試合は前半、「鈴木」チームがPKで先制したものの、後半に