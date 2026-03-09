厚生労働省は９日午前、１月の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。物価変動を反映した労働者１人当たりの実質賃金は前年同月比１・４％増で、１３か月ぶりにプラスに転じた。給与の伸びに加え、物価の上昇が鈍化したことが影響した。名目賃金である現金給与総額は同３・０％増の３０万１３１４円で、４９か月連続でプラスだった。実質賃金の算出に用いる消費者物価指数が同１・７％上昇したものの、名目賃金がそれを上回った