2004年、愛知県であった殺人・放火事件で、妹とその子ども3人を亡くした女性が殺人事件の被害者遺族らで作る「宙の会」の総会に参加し、犯人逮捕への期待を語りました。【映像】天海としさんの思い2004年9月、愛知県豊明市で4人が死亡する殺人・放火事件があり、天海としさんは、妹の加藤利代さん（当時38歳）とその子どもの佑基さん（当時15歳）、里奈さん（当時13歳）正悟さん（当時9歳）を亡くしました。天海さんは2009年