今回は、食い尽くし系夫を見捨てた妻のエピソードを紹介します。やっとご飯を食べられると思ったのに…「家にあるものを何でも食べてしまう、食い尽くし系の夫。私が料理をいくら作っても、夫が完食してしまうんです。そのせいで私は栄養をとれず、まだ授乳中ということもあり、しんどくて……。そんなある日、娘が朝からぐずり、娘をなだめるのに疲れきっていました。そして娘が寝たので、大量に作っておいたご飯を食べようとしま