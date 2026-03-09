3月9日（現地時間8日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでニューヨーク・ニックスと対戦した。 レイカーズはレブロン・ジェームズが2試合連続で欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンがスターティングファイブに名を連ねた。 リ