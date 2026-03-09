６日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比４５３．１９ドル安の４万７５０１．５５ドルと続落した。カタールのカアビ・エネルギー担当相が「戦争が続けば原油価格が１５０ドルに達する可能性がある」とコメントしたことで、原油価格の上昇ペースが加速し１バレル＝９２ドル台と２３年９月以来の高値に上昇したことでリスクオフの流れが継続。また、朝方発表された雇用統計で失業率が４．４％と市場予想の４．３％