東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故から、１１日で１５年となる。廃炉と復興の責任を担うため、実質的に国有化された東電は再建の道筋を模索している。（久米浩之）最難関「当社の原点は福島への責任を果たすこと。どんなに高いハードルでも、しっかりとやり遂げなければならない」。東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長は、読売新聞の取材に対し強調した。政府は、福島第一原発の廃炉や賠償