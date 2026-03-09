物価の変動を反映した働く人1人あたりの今年1月の「実質賃金」が前の年の同じ月と比べて1.4%増え、13か月ぶりにプラスとなりました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人あたりの今年1月の現金給与総額は30万1314円で、前の年の同じ月から3.0%増え、49か月連続の上昇となりました。物価の変動を反映した今年1月の「実質賃金」は、前の年の同じ月と比べて1.4%増え、13か月ぶりのプラスとなり