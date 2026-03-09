厚生労働省が9日公表した1月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月と比べ1.4％増えた。プラスは13カ月ぶり。名目賃金のうち、賃上げで基本給を中心とする所定内給与が3.0％増と、33年3カ月ぶりの高い伸びを記録したほか、物価の上昇が比較的緩やかになったことが要因。中東情勢の緊迫化が物価変動に影響する可能性があり、実質賃金のプラスが継続するかどうか