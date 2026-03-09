瀬戸内海の養殖カキの大量死で、大きな影響を受けた広島県内の生産者の支援に、宮城県気仙沼市の生産者が乗り出している。まもなく１５年となる東日本大震災の際には、広島側が津波被害を受けた気仙沼を支援しており、今回はその「恩返し」となる。（広島総局荒川紘太）いかだ作り２０１１年３月１１日の東日本大震災では、太平洋沿岸部を襲った津波がカキの養殖いかだをのみ込んでいった。津波による宮城県内のカキ養殖設備