なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、“うるわしい二人の王子”琥珀（道枝）と宵（安西）が特別な恋心に触れる瞬間を捉えた繊細で美しい特報、二人の初めての出会いを切り取った場面写真が解禁。公開日は10月23日に決まった。【動画】“うるわしい二人の王子”琥珀（道枝駿佑）と宵（安斉星来）が特別な恋心に触れる！映画『うるわしの宵の月』特報講談社「デザート」で連