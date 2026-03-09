知人の父親を特殊警棒で複数回殴り、けがをさせたとして土佐清水市の19歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは土佐清水市に住む無職の19歳の男です。警察によりますと、男は3月8日午後12時45分ごろ、土佐清水市に住む50代の男性の頭などを護身用に所持していた特殊警棒で複数回殴りけがをさせた疑いが持たれています。男性は頭部から出血があったということですが命に別条はないということです。警察によりますと男は