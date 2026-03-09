韓国野球が日本に続いて台湾にも敗れた。韓国は8日、東京ドームで行われた2026ワールドベースボールクラシック（WBC）C組1次ラウンド第3戦で延長タイブレークの末、台湾に4−5で敗れた。チェコとの第1戦で勝利した後、日本と台湾に連敗した韓国は、9日午後7時にオーストラリアとの最終戦を残している。台湾は2勝2敗で1次ラウンドの試合をすべて終えた。韓国は6回まで1−2とリードを許していた。先発投手の柳賢振（リュ・ヒョンジン