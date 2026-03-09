中東情勢の緊迫化を受け、中東のオマーンなどから退避を希望する日本人らを乗せたチャーター機がきのう夜、成田空港に到着しました。【映像】「ほっとしました」安どの表情を見せる帰国者張山記者「疲れの中でも安どの様子が垣間見れます」オマーンやUAE＝アラブ首長国連邦から退避した107人の日本人らを乗せたチャーター機は、きのう午後7時半ごろ、成田空港に到着しました。帰国した日本人「ほっとしました。やっと帰って来