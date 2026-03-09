イランの新たな最高指導者にハメネイ師の次男モジタバ師が選出されたと現地メディアが報じました。【映像】イランの新たな最高指導者モジタバ師イランの複数のメディアは9日、専門家会議が殺害されたハメネイ師の後継の最高指導者にハメネイ師の次男モジタバ師を選出したと報じました。モジタバ師は56歳で最高指導者の資格を満たす「アヤトラ」という宗教上の階位にあり、最高指導者が率いる革命防衛隊との関係が深いとされ