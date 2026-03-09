2011年の東日本大震災での台湾の支援に感謝し、友好の気持ちを伝えるイベントが台湾で開かれました。【映像】「本当に素晴らしいです」笑顔で語る台湾の来場者台湾北部の新北市で8日に開かれたのは、今年で15回目となる日台友好イベントです。2011年3月の東日本大震災の際、200億円を超える義援金などが台湾から届いたことに感謝し、交流の場として台湾在住の日本人らが毎年続けています。地元の人たちはー。台湾の来場者1