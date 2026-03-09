物価の上昇を反映した1月の実質賃金は13カ月ぶりにプラスに転じました。全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象にした「毎月勤労統計調査」（速報値）によりますと、働く人1人当たりの「現金給与総額（名目賃金）」は30万1314円で前の年の同じ月から3パーセント増え、49カ月連続の上昇となりました。また、物価の変動を反映した「実質賃金」は、前の年の同じ月から[1.4]％増加して、13カ月ぶりにプラスに転じ、賃上げが物価上昇